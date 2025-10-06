In Operationssälen sind mehr Männer als Frauen am Skalpell. Dabei geht es den Patientinnen und Patienten besser, wenn eine Chirurgin die OP durchführt, wie Studien zeigen. Woran liegt das?

Eine typische Situation im Operationssaal: Ein Team in grünen Kitteln bereitet die anstehende Operation vor, legt OP-Besteck bereit. Jeder Handgriff sitzt. Der operierende Arzt kommt herein. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann, rund drei Viertel aller Chirurginnen und Chirurgen in Deutschland sind Männer. Der Person auf dem OP-Tisch würde man allerdings wünschen, dass eine Chirurgin das Skalpell führt. Denn mehrere Studien zeigen: Die Heilungs- und Überlebenschancen sind besser, wenn eine Ärztin operiert.