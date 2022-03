Am 27. Januar 2020 fangen Arbeiter einen Riesensalamander auf dem Huanan-Markt in der chinesischen Stadt Wuhan. Der Markt gilt seither als Epizentrum der Sars-CoV-2-Pandemie.

Von Jon Cohen

Wildtiere, die in China manchmal auf dem Speiseplan stehen, beherbergen eine erstaunliche Vielzahl von Viren, darunter auch viele unbekannte, die den Menschen infizieren können. Das zeigt eine Studie, die kürzlich im Fachmagazin Cell veröffentlicht wurde. Obwohl keiner dieser Erreger eng mit dem Coronavirus verwandt ist, das die Covid-19-Pandemie ausgelöst hat, gehe von der Studie eine deutliche Warnung aus, schreiben die Wissenschaftler. China hat den Verkauf der in der Studie untersuchten Tiere verboten, andere Länder in der Region jedoch nicht.