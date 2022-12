Von Dennis Normile

Überrumpelt von den Protesten gegen die drakonische "Null-Covid"-Politik des Landes, bemühen sich die chinesischen Behörden derzeit, die strengen Regeln etwas zu lockern. So kündigte die chinesische Regierung an, dass Lockerungen der Null-Covid-Beschränkungen, wie sie einige Städte beschlossen haben, landesweit gelten sollen. Die meisten Covid-19-Tests werden entfallen, mit Ausnahme für diejenigen, die in Gesundheitseinrichtungen und Schulen arbeiten. Enge Kontaktpersonen, asymptomatische und leichte Fälle dürfen zu Hause isoliert werden, müssen sich aber weiterhin testen lassen, und der Gesundheitsstatus auf Smartphones wird bei Reisen innerhalb Chinas nicht mehr überprüft. "Jetzt wird es extrem schwierig sein, zur Null-Covid-Politik zurückzukehren", sagt Xi Chen, ein Gesundheitswissenschaftler an der Yale School of Public Health.