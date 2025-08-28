Die Krise verschärft sich nach einem bewaffneten Angriff Anfang des Monats auf das CDC-Hauptquartier, bei dem ein Polizist getötet wurde.

Das Weiße Haus entlässt die gerade erst berufene Direktorin des Seuchenschutzzentrums CDC. Leitende Mitarbeiter schmeißen frustriert hin. Über den Versuch der Trump-Regierung, das Gesundheitssystem auf Linie zu bringen.

Von Berit Uhlmann

Sie war immer eine ehrwürdige Institution, weltweit geachtet und ein begehrter Arbeitgeber. Nun ist die US-Seuchenschutzbehörde CDC in eine tiefe Krise geraten. Die erst vor vier Wochen berufene Direktorin Susan Monarez wurde schon wieder entlassen. Ihre Anwälte bestreiten die Rechtmäßigkeit dieses Schrittes. Wie es weitergeht, ist unklar. Sicher ist: Die Vorgänge lassen tief in das raue Klima zwischen der Behörde und der Trump-Regierung blicken.