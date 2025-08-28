Sie war immer eine ehrwürdige Institution, weltweit geachtet und ein begehrter Arbeitgeber. Nun ist die US-Seuchenschutzbehörde CDC in eine tiefe Krise geraten. Die erst vor vier Wochen berufene Direktorin Susan Monarez wurde schon wieder entlassen. Ihre Anwälte bestreiten die Rechtmäßigkeit dieses Schrittes. Wie es weitergeht, ist unklar. Sicher ist: Die Vorgänge lassen tief in das raue Klima zwischen der Behörde und der Trump-Regierung blicken.
Umgang mit CDC„Kennedy stiftet Verwirrung, demoralisiert Mitarbeiter und gefährdet die Gesundheit“
Das Weiße Haus entlässt die gerade erst berufene Direktorin des Seuchenschutzzentrums CDC. Leitende Mitarbeiter schmeißen frustriert hin. Über den Versuch der Trump-Regierung, das Gesundheitssystem auf Linie zu bringen.
Von Berit Uhlmann
