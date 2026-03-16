Um zu verdeutlichen, wie entmutigend die Erkenntnisse zum Nutzen von Cannabis bei psychischen Erkrankungen sind, lohnt der Blick auf das, was Forschende noch am aussichtsreichsten finden. Medizinisches Cannabis kann vermutlich lindern, was Cannabis überhaupt erst verursacht hat: eine Abhängigkeit von dem Rauschgift aus der Hanfpflanze. Die Mischung aus den Inhaltsstoffen Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) könne Entzugssymptome mildern, heißt es in einem neuen Überblicksartikel in der Fachzeitschrift Lancet Psychiatry. Medizinalcannabis wirke in dem Fall so ähnlich wie Methadon bei einer Opioidsucht, erklärt Hauptautor Jack Wilson von der University of Sydney in einer Pressemitteilung.