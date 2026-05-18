Brot, Nudeln, Kartoffeln: Wer sich nicht irgendeiner ausgefallenen Ernährungsweise unterzieht, isst davon wahrscheinlich mehrmals in der Woche. In Frankreich ist um diese Grundnahrungsmittel eine heftige Gesundheitsdebatte entbrannt. Es geht um einen Inhaltsstoff, der auf keiner Produktpackung deklariert wird: das Schwermetall Cadmium.