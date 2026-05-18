Brot, Nudeln, Kartoffeln: Wer sich nicht irgendeiner ausgefallenen Ernährungsweise unterzieht, isst davon wahrscheinlich mehrmals in der Woche. In Frankreich ist um diese Grundnahrungsmittel eine heftige Gesundheitsdebatte entbrannt. Es geht um einen Inhaltsstoff, der auf keiner Produktpackung deklariert wird: das Schwermetall Cadmium.
ErnährungFrankreich hat ein Cadmium-Problem. Deutschland auch?
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Französische Behörden warnen: Besonders Kinder nehmen mit der Nahrung zu viel giftiges Cadmium auf, schuld sei vor allem Kunstdünger. Wie verbreitet ist das Problem, und was kann man tun?
Von Hanno Charisius
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