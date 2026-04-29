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MeinungZuckerkonsumDie Limoabgabe ist überfällig

Kommentar von Berit Uhlmann

Lesezeit: 2 Min.

Gezuckerte Getränke sind für die Gesundheit suboptimal.
Gezuckerte Getränke sind für die Gesundheit suboptimal. Imago/Pond5

Es ist gut, dass die Regierung nun endlich eine Abgabe auf gezuckerte Getränke einführen will. Besser wäre es, sie hätte das nicht zum Zweck der Geldbeschaffung getan.

Endlich, muss man sagen, hat sich die Bundesregierung zu einer Abgabe auf zuckersüße Getränke durchgerungen. Endlich gibt sie dieses Zaudern auf, mit dem sie zuletzt schon peinlich gestrig wirkte. Denn längst haben mehr als die Hälfte aller Länder eine solche Abgabe eingeführt. Längst ist auch die Mehrheit der Deutschen dafür. Der wissenschaftliche Konsens ist überwältigend: Die wichtigsten Fachgesellschaften des Landes haben sich klar, einhellig und wiederholt für diese Maßnahme ausgesprochen.

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