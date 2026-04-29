Endlich, muss man sagen, hat sich die Bundesregierung zu einer Abgabe auf zuckersüße Getränke durchgerungen. Endlich gibt sie dieses Zaudern auf, mit dem sie zuletzt schon peinlich gestrig wirkte. Denn längst haben mehr als die Hälfte aller Länder eine solche Abgabe eingeführt. Längst ist auch die Mehrheit der Deutschen dafür. Der wissenschaftliche Konsens ist überwältigend: Die wichtigsten Fachgesellschaften des Landes haben sich klar, einhellig und wiederholt für diese Maßnahme ausgesprochen.