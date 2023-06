Etwa 13 Prozent der Erwachsenen leiden nachts an Bruxismus, bei Kindern gehen die Schätzungen weit auseinander: Die Rede ist von 2,5 bis 50 Prozent.

Zahnmedizinerin Ingrid Peroz über die besten Mittel gegen das Zähneknirschen, was den sogenannten Bruxismus auslöst und wie schlimm das nächtliche Kieferreiben wirklich ist.

Von Berit Uhlmann

Es scheint, halb Deutschland knirscht mit den Zähnen. Ingrid Peroz ist Professorin für Zahnmedizin an der Charité in Berlin und Koordinatorin der aktuellen Leitlinie zu dem Bruxismus genannten Phänomen. Sie erklärt, wie schlimm das Zähneknirschen tatsächlich ist - und was Patientinnen und Patienten über die Schiene wissen müssen.