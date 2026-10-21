Fett hat keinen besonders guten Ruf. Eine aktuelle Studie aber zeigt: Wer die braune Art in sich trägt, erkrankt nicht nur seltener an Diabetes und Herzleiden, sondern auch an manchen psychischen Krankheiten. Woran liegt das?

Ein Säugling müsste man sein. Oder eine Maus. Dann blieb einem zumindest eines der Probleme erspart, mit dem sich erwachsene Menschen herumschlagen: Wer mehr isst, als er verbraucht, legt Fett an. Genauer gesagt weißes Fett. Was Babys und die Nager wiederum gemeinsam haben, ist viel braunes Fett. Braunes Fett lagert sich nicht an Bauch, Hüften und Oberschenkeln ab. Stattdessen verbrennt es Energie und wandelt sie in Wärme um. Das verhindert in erster Linie, dass Kind und Maus frieren, obwohl sie nicht zittern. Für Forschende könnte braunes Fett aber auch ein Mittel im Kampf gegen Übergewicht sein.