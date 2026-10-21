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GesundheitWer braunes Fett im Körper hat, leidet seltener an Depressionen

Lesezeit: 3 Min.

Braunes Fett ist eine spezielle Form von Fettgewebe im Körper, das keine Energie bunkert, sondern Kalorien verbrennt.
Braunes Fett ist eine spezielle Form von Fettgewebe im Körper, das keine Energie bunkert, sondern Kalorien verbrennt.
Foto: Gladden W. Willis/OKAPIA KG, Germany via dpa

Fett hat keinen besonders guten Ruf. Eine aktuelle Studie aber zeigt: Wer die braune Art in sich trägt, erkrankt nicht nur seltener an Diabetes und Herzleiden, sondern auch an manchen psychischen Krankheiten. Woran liegt das?

Von Valentina Reese

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Ein Säugling müsste man sein. Oder eine Maus. Dann blieb einem zumindest eines der Probleme erspart, mit dem sich erwachsene Menschen herumschlagen: Wer mehr isst, als er verbraucht, legt Fett an. Genauer gesagt weißes Fett. Was Babys und die Nager wiederum gemeinsam haben, ist viel braunes Fett. Braunes Fett lagert sich nicht an Bauch, Hüften und Oberschenkeln ab. Stattdessen verbrennt es Energie und wandelt sie in Wärme um. Das verhindert in erster Linie, dass Kind und Maus frieren, obwohl sie nicht zittern. Für Forschende könnte braunes Fett aber auch ein Mittel im Kampf gegen Übergewicht sein.

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Der Bauchspeck des Menschen hatte lange einen schlechten Ruf: hartnäckig, nervig, launisch. Immer mehr zeigt sich, dass es viel mehr ist als bloßer Energiespeicher des Körpers. Könnten diese Entdeckungen das Abnehmen revolutionieren?

SZ PlusVon Felix Hütten

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