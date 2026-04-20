Zum Hauptinhalt springen

InfektionserkrankungKommt bald ein Impfstoff gegen Borreliose?

Lesezeit: 4 Min.

Zecken können verschiedene Krankheiten übertragen, darunter Borreliose, FSME, Fleckfieber und Tularämie – geimpft werden konnte man bisher nur gegen FSME.
Zecken können verschiedene Krankheiten übertragen, darunter Borreliose, FSME, Fleckfieber und Tularämie – geimpft werden konnte man bisher nur gegen FSME. Patrick Pleul

Ein Vakzin gegen die durch Zecken übertragene Erkrankungen ist weit entwickelt. Ob er demnächst zugelassen wird, ist offen. Auch weil die ersten Daten nicht ganz überzeugend sind - und es eine Vorgeschichte gibt.

Von Berit Uhlmann

Natürlich empfinden die meisten Menschen dies als Mühsal: Beim Gang ins Grüne Zeckenschutz auftragen. Bei jedem Wetter lange Hosen und feste Schuhe tragen. Nach dem Heimkommen die Hautfalten der gesamten Familie auf Blusauger absuchen. Das muss heute tun, wer sich vor der durch Zecken übertragenen Borreliose schützen will, die in einigen Fällen mit Gelenkentzündungen, Nervenschmerzen, Lähmungen und anderen neurologischen Symptomen einhergehen kann. Könnte die Vorbeugung nicht einfacher gehen?

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite