Natürlich empfinden die meisten Menschen dies als Mühsal: Beim Gang ins Grüne Zeckenschutz auftragen. Bei jedem Wetter lange Hosen und feste Schuhe tragen. Nach dem Heimkommen die Hautfalten der gesamten Familie auf Blusauger absuchen. Das muss heute tun, wer sich vor der durch Zecken übertragenen Borreliose schützen will, die in einigen Fällen mit Gelenkentzündungen, Nervenschmerzen, Lähmungen und anderen neurologischen Symptomen einhergehen kann. Könnte die Vorbeugung nicht einfacher gehen?