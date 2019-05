27. Mai 2019, 18:00 Uhr Affäre um Heidelberger Uniklinik Versprochener Bluttest existiert gar nicht

Forscher des Universitätsklinikums Heidelberg sind wegen einer PR-Aktion für einen wissenschaftlich nicht fundierten Brustkrebstest ins Visier von Staatsanwaltschaft und Öffentlichkeit geraten.

Unterlagen aus dem Klinikum zeigen, dass der gesamte Vorstand in die Vorgänge verstrickt ist.

Gleichzeitig stellt sich heraus, dass es noch nicht einmal einen Prototypen des Tests gibt.



Von Christina Berndt und Frederik Obermaier

Aufräumen ist ein lästiges Geschäft. Dazu kann man schon im Kindergarten aufschlussreiche Sozialstudien anfertigen. Die einen helfen, so gut sie können; die anderen tun nur so und nutzen das Chaos für die eigene Agenda, und die Dritten zeigen mit dem Finger auf andere. All das kann man derzeit auch am Universitätsklinikum Heidelberg beobachten, wo mit einer Mischung aus Unverstand und Gier der Ruf der ältesten deutschen Universität zerlegt wird. Weit über die Landesgrenzen hinaus hat eine PR-Aktion für einen wissenschaftlich nicht fundierten Brustkrebstest für Kopfschütteln gesorgt. Seither tun auch in Heidelberg viele so, als würden sie aufräumen. Aber statt gemeinsam den Scherbenhaufen zu beseitigen, machen es einige Verantwortliche nur noch schlimmer.

Im Februar hatten Forscher des Universitätsklinikums eine vermeintliche Weltsensation vorgestellt: Sie hätten einen Test auf Brustkrebs entwickelt, der anhand von ein paar Tropfen Blut feststellen kann, ob eine Frau erkrankt ist, proklamierten sie auf einer Pressekonferenz und in der Bild-Zeitung.

Doch dann wurde bekannt, dass es an einer wissenschaftlich anerkannten Grundlage für diese Behauptungen fehlte, dass es womöglich Interessenskonflikte bei beteiligten Forschern gibt, und dass vielleicht sogar jemand mit dem Wissen um die vollmundige Ankündigung viel Geld gemacht hat. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft; der Verdacht des Insiderhandels und der Börsenmanipulation steht im Raum. Auch die Innenrevision des Klinikums wurde eingeschaltet, sie verschickte Fragebögen an alle Beteiligten und ging vielen Spuren nach. Womöglich gründlicher als manchem lieb ist.

Versuchen die Beteiligten in einem seltsamen Spiel, ihre Posten zu behalten?

Die Ergebnisse dieser internen Prüfung werfen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein neues Licht darauf, wer für die PR-Katastrophe vom Februar verantwortlich ist. Sie zeigen, dass der gesamte Vorstand des Klinikums - bestehend aus der Leitenden Ärztlichen Direktorin Annette Grüters-Kieslich, der Kaufmännischen Direktorin Irmtraut Gürkan und dem Dekan Andreas Draguhn - die folgenreiche Pressekonferenz vorangetrieben oder zumindest gebilligt hat und somit in die Bluttest-Affäre verstrickt ist.

Die Aufräumarbeiten aber treffen erst einmal andere. Jüngst flatterte der Technologie Transfer Heidelberg (TTH), einer Tochterfirma der Universitätsklinik, die Erfindungen zu Patenten, Produkten und Geld machen und auch bei der Vermarktung des Bluttests helfen sollte, eine Kündigung ins Haus. Die bisherige Praxis habe sich "nicht bewährt", heißt es in dem schmallippigen Schreiben des Rektors der Universität. Künftig will nun - entgegen dem internationalen Trend zu einem unternehmerischen Technologietransfer - das Rektorat für die Vermarktung von Erfindungen zuständig sein.

Einer der bisherigen Geschäftsführer der TTH, der zugleich auch Leiter der Rechtsabteilung des Universitätsklinikums ist, wurde indes ohne Angaben von Gründen freigestellt. Und die so kritische Innenrevision soll nach SZ-Informationen künftig der Ärztlichen Direktorin unterstellt werden.

Die Aktionen wirken willkürlich. Denn während eine Mitverantwortung der TTH-Geschäftsführer an der tragischen PR-Aktion fraglich ist, ist eine direkte Beteiligung der Klinikumsführung durch interne Unterlagen belegt, die der SZ vorliegen. Sowohl die Ärztliche Direktorin als auch der Dekan haben demnach neben dem leitenden Wissenschaftler, dem Gynäkologieprofessor Christof Sohn, aktiv das PR-Desaster vorangetrieben, das den Ruf von Deutschlands Vorzeige-Uni international beschädigt hat. Sie segneten die Pressemitteilung ab und beförderten den flankierenden Jubelbericht in der Bild-Zeitung, obwohl kritische Stimmen im Klinikum im Vorfeld immer wieder Bedenken äußerten.

"So langsam bekomme ich Bauchschmerzen", schrieb die Pressesprecherin

"Prima", fand etwa Draguhn das Interview, das die Bild am 21. Februar veröffentlichte, um den Brustkrebstest zu feiern, und das schon Wochen zuvor zwischen Zeitung und Klinikum hin und her ging. Außer ihm hat auch Grüters-Kieslich "an der textlichen Abstimmung" des Bild-Interviews mitgewirkt, wie es in einem internen Bericht heißt. Der Dekan freute sich über den Zeitungstext: "Das ist sehr gute Kommunikation mit der Öffentlichkeit." Heute betont Draguhn auf Anfrage, seine positive Bewertung habe sich auf die journalistische Darstellung und Verständlichkeit des Textes bezogen. Die inhaltlichen Aussagen hätten schließlich in der Verantwortung der Wissenschaftler gelegen.