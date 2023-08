Von Werner Bartens

Dass regelmäßige Bewegung gesund ist, hat sich schon lange herumgesprochen. Durch körperliche Aktivität kann das Gewicht sinken oder sich zumindest stabilisieren, Fettgewebe wird ab- und Muskulatur aufgebaut. Zudem beugt Sport einer diabetischen Stoffwechsellage, Gicht und sogar manchen Krebserkrankungen vor. Besonders ausgeprägt ist die präventive Wirkung, die Sport auf die Erkrankungen von Herz und Kreislauf hat. Wer mehrmals pro Woche in Wallung kommt, hält seine Blutgefäße elastisch, sodass sich dort weniger Ablagerungen bilden und die Adern nicht so schnell verkalken. Weil die Arterien auf diese Weise weich und dehnbar bleiben, kommt es in der Folge seltener zu Herzinfarkt und Schlaganfall - und auch der Blutdruck im Ruhezustand sinkt bei jenen, die mehrmals in der Woche Sport treiben.