Ein „historischer Moment in der Medizingeschichte“: In einer achtstündigen Operation gelingt es Ärzten in den USA, einem schwer kranken Patienten das Organ einzusetzen. Doch offene Fragen bleiben.

Von Felix Hütten

Chirurgen in den USA ist es weltweit erstmalig gelungen, einem Patienten eine Harnblase zu transplantieren. Dem Team um die beiden urologischen Transplantationschirurgen Inderbir Gill und Nima Nassiri von Keck Medicine of USC und UCLA Health transplantierten das Organ einem 41-jährigen Patienten bereits am 4. Mai. Die Ergebnisse wurden nun publiziert. Sie selbst sprechen in einer Pressemitteilung von einem „historischen Moment in der Medizingeschichte“.