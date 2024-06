Von Christina Berndt

Es gibt nur wenig im Leben, was man wirklich muss, aber pieseln gehört zweifellos dazu. Wenn man muss, muss man, da geht kein Weg dran vorbei. Aber woher weiß man, wann es so weit ist? Was passiert im Körper, wenn die Blase unmissverständlich den Toilettengang einfordert? Und was kann man tun, wenn sie vorlaut wird und ständig nach Entleerung ruft?