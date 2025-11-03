Zum Hauptinhalt springen

Globale GesundheitWie Bill Gates die Arbeit der WHO beeinflusst

Lesezeit: 3 Min.

Wohltäter, der auch kritisiert wird: Bill Gates bei einer Impfung in Ghana im Jahr 2013.
Wohltäter, der auch kritisiert wird: Bill Gates bei einer Impfung in Ghana im Jahr 2013. (Foto: PIUS UTOMI EKPEI)

Die Gates-Stiftung zahlt viel Geld an die Weltgesundheitsorganisation – allerdings nur für Zwecke, die sie selbst bestimmt. Wie sehr dies den Interessen der WHO zuwiderläuft, haben Forschende nun analysiert.

Von Berit Uhlmann

Es war eine flapsige Bemerkung, doch eine, die manche Fachleute bedenklich fanden. „Wenn Sie nicht sehr gut sind, werden Sie noch lange hier arbeiten“, sagte Bill Gates 2022 an Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gerichtet. Das kam ausgerechnet von einem Mann, dessen Stiftung damals der zweitgrößte Geldgeber der Genfer Organisation war und nun, da sich die USA aus der WHO zurückziehen, zu deren größtem Finanzier aufsteigen dürfte. Die neue Rolle verleiht dem Eindruck, dass Gates womöglich nicht allzu viel Respekt vor der Arbeit der WHO hat, noch einmal eine neue Brisanz.

