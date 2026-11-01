Die Schülerinnen und Schüler dürften das damals, im Jahr 1972, wohl nicht alle positiv gesehen haben. Es gab nun einen Stichtag, den 1. September 1957: Wer an diesem Tag oder später geboren worden war, musste ab sofort mindestens bis zum 16. Geburtstag zur Schule gehen. Alle davor Geborenen durften schon mit 15 abgehen, wenn sie wollten. So sah es die britische Schulreform vor, die in England, Wales und Schottland galt.
DemenzEin Schuljahr mehr schützt das Gehirn im Alter
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1972 wurde die Schulpflicht in Großbritannien um ein Jahr verlängert. Das hatte Auswirkungen auf die Gesundheit.
Von Valentina Reese
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