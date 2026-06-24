Man hatte sich gerade mit der „Hydration Break“ der Fußball-WM abgefunden, da rufen US-Forschende bereits eine neue Pause aus: die stündliche Bewegungsauszeit für alle, die ihre Arbeits- oder sonstige Lebenszeit vor allem im Sitzen verbringen. Im Fachblatt British Journal of Sports Medicine schreiben die Wissenschaftler, dass diese Pause nicht nur mehr Bewegung ins Leben bringe, sondern auch die Laune hebe und die Müdigkeit mildere, weshalb sie in die Leitlinien zur gesunden Lebensführung aufgenommen werden sollte.