18. September 2018, 10:43 Uhr Berufskrankheiten Teilsieg für Menschen, die der Job krank machte

Gesundheitliche Beeinträchtigungen, die durch die Arbeit mit Lacken entstanden, werden künftig leichter als Berufskrankheit anerkannt.

Nach neuen Regelungen muss man nicht sofort krank werden, um eine Chance auf Anerkennung zu erhalten.

Das ist ein Teilsieg für viele Betroffene. Doch grundsätzliche Kritik am Berufskrankheitenrecht bleibt bestehen.

Von Christina Berndt und Johannes Ludwig

Wie krank machen Lösungsmittel? Und wie lange dauert es, bis sie krank machen? Seit Jahrzehnten schon kämpft Peter Röder, 54, in diesen Fragen um die Wahrheit. Jetzt kann der Vorsitzende der Initiative kritischer Umweltgeschädigter, der selbst vor Jahren schwer erkrankte, einen wichtigen Sieg feiern: Nachdem im Mai ein Bericht zur oft schwierigen Anerkennung von Berufskrankheiten in der Süddeutsche Zeitung und auf der Plattform ansTageslicht.de erschienen war, wurde im neuen Report der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ein entscheidender Passus geändert.

In dem Report zur "Malerkrankheit", der Berufskrankheit mit der Nummer 1317 (BK 1317), ist nun anerkannt, wofür Röder schon so lange kämpft: Wer mit Farben oder Lacken arbeitet, muss nicht sofort krank werden, damit er später eine Chance auf die Anerkennung einer Berufskrankheit hat. Denn die durch die enthaltenen Chemikalien ausgelösten Schäden an Gehirn oder Nerven können sich auch erst nach Jahren zeigen.

Unter der Nummer im Katalog verbirgt sich die "Malerkrankheit"

Diese Änderung ist wesentlich, denn der neue Report bietet die Grundlage für medizinische Sachverständige, wenn sie einen kranken Arbeitnehmer begutachten und über seine Rente entscheiden sollen. Für den stämmigen, oft nicht sehr gut gelaunten Peter Röder besteht deshalb Grund zum Feiern - auch wenn ihm manch anderes Detail in dem Report weiterhin nicht behagt. "Das ist wirklich ein Erfolg", sagt Röder. "Man könnte sich richtig freuen, wenn es nicht so traurig wäre, dass bis zu dieser Änderung 14 Jahre vergangen sind, in denen die Berufskrankheiten vieler Betroffener unfairerweise nicht anerkannt wurden."

Denn eigentlich war schon im Jahr 2004 alles klar: Damals deckte Röder auf, dass der BK-Report und ein wissenschaftliches Merkblatt des Arbeitsministeriums zur BK1317 gefälscht waren. Wissenschaftliche Quellen wurden mit dem Gegenteil dessen zitiert, was sie wirklich besagten. So zeigten die Quellen, dass die Nervenschäden meist irreversibel sind und dass sie sich auch nach dem Ende des Kontakts mit Lösungsmitteln noch verschlimmern können. Der Report und das Merkblatt aber schlossen Letzteres aus und sprachen von Heilung.

Das betraf Röder persönlich. Auch seine Sozialgerichtsverfahren hingen von dieser Interpretation ab, schließlich waren manche seiner körperlichen Probleme erst Jahre nach seiner Vergiftung mit Lösungsmitteln entdeckt worden. Während seiner Schreinerlehre in den 1980er-Jahren hatte er sich so stark mit Dioxinen und Lösungsmitteln vergiftet, dass er zusammenbrach und Blut spuckte. Bis heute leidet er unter den Folgen der Ausdünstungen.

Seither ist Röder zum Experten für Lösungsmittelschäden geworden, er kennt die Fachliteratur dazu besser als mancher Fachmann an Universitäten - und so entdeckte er die Fehler in dem BK-Report und dem Merkblatt. Röder rief Norbert Blüm an, zu dessen Zeit als Arbeitsminister die BK1317 erstmals eingeführt wurde. Blüm war über die Falschangaben entsetzt und ließ das Merkblatt überarbeiten.