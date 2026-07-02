Medizinisch ist längst klar, dass Adipositas eine ernsthafte Erkrankung ist. Doch wegen eines Paragrafen im Sozialgesetzbuch erstatten die Krankenkassen wirksame Behandlungen nicht. Dagegen regt sich jetzt Protest.

Nur selten werden Wissenschaftler so politisch wie gerade das Team vom Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin der TU München (EKFZ). An diesem Donnerstag luden die Wissenschaftler im Presseclub München zu einer Veranstaltung über Adipositas. Unter dem Titel „Warum die Politik jetzt liefern muss“ forderten sie, das Thema Übergewicht aus der Lifestyle-Ecke zu holen und die Betroffenen nach dem neuesten Stand des Wissens zu behandeln, auch mit den teuren Abnehmspritzen. Im Interview erzählt EKFZ-Seniorprofessor Hans Hauner, was genau die Politik liefern soll und welche Behandlungen Erfolg versprechen.