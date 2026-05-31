Das Pankreaskarzinom gilt als eine der aggressivsten Krebsarten. Ein neues Medikament macht nun Hoffnung. Dabei hatten Fachleute lange gedacht, dieser Weg würde nie funktionieren.

Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs ist für Betroffene wie Angehörige erschütternd, denn sie lässt meist nur wenig Zeit. Die Krankheit wird häufig erst erkannt, wenn sie schon weit fortgeschritten ist. Die Prognose ist entsprechend schlecht: In Deutschland liegt die relative Fünf-Jahres-Überlebensrate bei rund zehn Prozent, eine der niedrigsten aller Krebsarten. Rund 20 000 Menschen in Deutschland erkrankten laut Robert-Koch-Institut 2023 an Pankreaskarzinom.