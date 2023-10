Von Nina Himmer

Sand, Rasen, Holzdielen, Waldboden, Pulverschnee oder doch die sonnenwarmen Rundkiesel am See? So richtig entscheiden, welchen Untergrund sie am liebsten mag, kann sich Eva Lockstädt nicht. Seit acht Jahren läuft sie überwiegend barfuß. Jeden Tag, überall und - um die häufigste Frage ihrer Mitmenschen gleich vorwegzunehmen - ja, oft auch im Winter. "Ich mag einfach das Gefühl, wenn sich jeder Schritt anders anfühlt und man mit allen Sinnen laufen kann", sagt sie, "dann spüre ich mich und die Welt um mich herum besser."