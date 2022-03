Von Christina Berndt

Schon bald wird erneut eine neue Corona-Variante die Situation in Deutschland beherrschen: BA.2 - eine Sublinie von Omikron. Angesichts der Ausbreitung von BA.2 könnten zu schnelle Öffnungen zu einem Rückfall führen, warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) jüngst. Schon 23,7 Prozent aller Corona-Infektionen in Deutschland gehen dem jüngsten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge auf BA.2 zurück, eine Woche zuvor waren es 16 Prozent. Da die Zahlen immer die Situation von vor zwei Wochen spiegeln, dürfte BA.2 mittlerweile den Großteil der Infektionen verursachen. Was bedeutet dieser Machtwechsel unter den Coronaviren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.