Von Michael Brendler;

Es gibt sicherlich angenehmere Aufenthaltsorte für einen Fünfjährigen als eine telefonzellengroße Plastikkabine. In die muss Marco heute trotzdem klettern, sich auf einen Hocker setzen und in das Mundstück eines Messgerätes blasen: "Gaaanz tief Luft holen" sagt die Medizinisch-Technische Assistentin. Und: "Pusten, pusten, pusten!" Vor zwei Jahren hat ein solcher Test ergeben: Die Atemprobleme, die Marco manchmal hat, das Pfeifen über seinen Lungen, sind wahrscheinlich Folge einer Asthmaerkrankung. Heute ist er wieder in der Christiane-Herzog-Ambulanz im Haunerschen Kinderspital in München erschienen, denn die Ärzte wollen mit einem Lungen-Funktionstest prüfen: Stimmt die Diagnose, und wenn ja, haben ihm seine Medikamente geholfen?