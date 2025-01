Es wäre falsch, psychisch kranke Menschen in einem Zentralregister zu erfassen

Erst Magdeburg, dann Aschaffenburg. Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen hat ein mutmaßlich psychisch kranker Migrant mitten in Deutschland friedliche Menschen umgebracht. Die Gedanken daran sind quälend, und natürlich sind die Fragen berechtigt, wie sich so etwas in Zukunft verhindern lässt.