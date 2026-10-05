Nach mehr als 50 Jahren wird es das pharmakritische „Arznei-Telegramm“ bald nicht mehr geben. Im Interview erzählt der langjährige Redaktionsleiter, weshalb das für Ärzte und ihre Patienten ein echtes Problem ist.

Beim Interview sitzt Wolfgang Becker-Brüser hoch oben in einem alten Berliner Wasserturm, hier ist die Redaktion des Arznei-Telegramms beheimatet, die er leitet. Doch häufig wird der Arzt und Apotheker nicht mehr dort sein, denn Ende des Jahres wird die Zeitschrift, die seit mehr als 50 Jahren Medikamente unabhängig bewertet, eingestellt. Sind kritische Stimmen zu Arzneimitteln, ihren Risiken und den Machenschaften der Pharmaindustrie etwa nicht mehr so wichtig?