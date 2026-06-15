Die Bundesregierung möchte das Arbeitszeitgesetz reformieren: Arbeitspsychologin Laura Venz erklärt, warum die Debatte auf falschen Annahmen beruht – und welche Flexibilisierung wirklich helfen würde.

„De facto arbeiten viele Menschen schon heute mehr als erlaubt“

SZ: Frau Venz, die Bundesregierung will weg von der täglichen Höchstarbeitszeit hin zu einer wöchentlichen Obergrenze. Zuletzt hat Unionsfraktionschef Jens Spahn erneut auf eine Reform gedrängt. Was sagen Sie als Wissenschaftlerin dazu?