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Arbeitszeitgesetz„De facto arbeiten viele Menschen schon heute mehr als erlaubt“

Lesezeit: 4 Min.

Viele Menschen in Deutschland wünschen sich kürzere Arbeitszeiten.
Viele Menschen in Deutschland wünschen sich kürzere Arbeitszeiten. Arne Dedert/Arne Dedert/dpa

Die Bundesregierung möchte das Arbeitszeitgesetz reformieren: Arbeitspsychologin Laura Venz erklärt, warum die Debatte auf falschen Annahmen beruht – und welche Flexibilisierung wirklich helfen würde.

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SZ: Frau Venz, die Bundesregierung will weg von der täglichen Höchstarbeitszeit hin zu einer wöchentlichen Obergrenze. Zuletzt hat Unionsfraktionschef Jens Spahn erneut auf eine Reform gedrängt. Was sagen Sie als Wissenschaftlerin dazu?

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