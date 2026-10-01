Eine neue Studie legt nahe, dass eine geringere Zuckeraufnahme das Mikrobiom während einer Antibiotikatherapie schützen könnte. Dieser Satz stammt aus einer Pressemitteilung des City of Hope National Medical Center, einer renommierten amerikanischen Krebsklinik und Forschungseinrichtung mit Hauptsitz in Kalifornien. Und das wäre wirklich eine bedeutende Erkenntnis, allein es wurde in der Studie so gar nicht untersucht – zumindest nicht, wie es die Pressemitteilung nahelegen möchte. Was haben die Forscher wirklich herausgefunden?