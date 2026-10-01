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GesundheitSoll man auf Zucker verzichten, wenn man Antibiotika einnimmt?

Lesezeit: 3 Min.

Softdrinks enthalten besonders viel Zucker.
Softdrinks enthalten besonders viel Zucker.
Science Photo Library

Wer Antibiotika nimmt, verändert sein Mikrobiom. Eine Studie legt nahe: Der Effekt könnte sich durch bestimmte Nahrungsmittel verstärken. Aber wie belastbar sind die Ergebnisse?

Von Hanno Charisius

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Eine neue Studie legt nahe, dass eine geringere Zuckeraufnahme das Mikrobiom während einer Antibiotikatherapie schützen könnte. Dieser Satz stammt aus einer Pressemitteilung des City of Hope National Medical Center, einer renommierten amerikanischen Krebsklinik und Forschungseinrichtung mit Hauptsitz in Kalifornien. Und das wäre wirklich eine bedeutende Erkenntnis, allein es wurde in der Studie so gar nicht untersucht – zumindest nicht, wie es die Pressemitteilung nahelegen möchte. Was haben die Forscher wirklich herausgefunden?

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