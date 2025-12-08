Mit den Antibiotika-Resistenzen sei es, als erhitze man einen Hummer langsam im Kochtopf. Geräuschlos verlaufe der Todeskampf des Tieres, doch am Ende lebt der Hummer trotzdem nicht mehr, sagte die Antibiotika-Beauftragte der britischen Regierung, Dame Sally Davies, einst in einem Interview. Doch wenn es um ihr Thema geht, wählt sie auch mal wenig zimperliche Worte. Ihr Thema, zu dem sie in diesem Herbst auch auf dem World Health Summit in Berlin sprach, ist dieses: dass viel zu wenig dagegen unternommen werde, dass die lebensrettenden Medikamente schleichend, aber sicher ihre Wirkung verlieren.