Mit den Antibiotika-Resistenzen sei es, als wenn man einen Hummer langsam im Kochtopf erhitze. Geräuschlos verlaufe der Todeskampf des Tieres, doch am Ende lebt der Hummer trotzdem nicht mehr, sagte die Antibiotika-Beauftragte der britischen Regierung, Dame Sally Davies, einst in einem Interview. Doch wenn es um ihr Thema geht, wählt sie auch mal wenig zimperliche Worte. Ihr Thema, zu dem sie in diesem Herbst auch auf dem World-Health-Summit in Berlin sprach, ist dieses: Dass viel zu wenig dagegen unternommen werde, dass die lebensrettenden Medikamente schleichend, aber sicher ihre Wirkung verlieren.
MedizinWie kommt die Welt zu neuen Antibiotika?
Die lebensrettenden Medikamente verlieren langsam, aber sicher ihre Wirkung. Doch immer weniger Firmen wollen neue entwickeln. Bekommt man sie über Tauschgeschäfte und Netflix-Modelle dazu?
