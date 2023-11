Von Berit Uhlmann

Vor allem in den ersten Monaten der Pandemie traf es einige Patienten doppelt hart. Während sie auf der Intensivstation gegen das Coronavirus kämpften, enterten Bakterien die geschwächten Körper und bedrohten ihr Leben zusätzlich. Es waren Erreger wie Klebsiella pneumoniae - ein Allerweltskeim, der jedoch bei kranken Menschen schwere Lungenentzündungen auslösen kann. Also verordneten die Ärzte Antibiotika, oft auch vorbeugend und sehr viel häufiger als nötig, wie Studien längst belegt haben. So nachvollziehbar die Vorsicht in diesen Momenten auch gewesen sein mag, nun zeigt sich, dass die Mediziner damit womöglich eine ungünstige Entwicklung noch weiter befeuert haben: Klebsiella pneumoniae wird zunehmend resistent gegen Antibiotika.