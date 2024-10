Der Neurowissenschaftler Eliezer Masliah soll zahlreiche Studien manipuliert haben. Wie gravierend sind die Vorwürfe, und welche Folgen hat das für Patienten? Fragen an den Biochemiker Christian Haass, der den Fall untersucht hat.

Von Tom Kern

Christian Haass ist Sprecher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in München. Als einer von elf Experten hat Haass für das Wissenschaftsjournal Science Dokumente gesichtet, die sich mit einem kürzlich öffentlich gewordenen mutmaßlichen Forschungsskandal befassen: Der Alzheimer- und Parkinsonforscher Eliezer Masliah soll in etlichen Fällen Forschungsergebnisse manipuliert haben, heißt es in dem Science-Bericht. Der Online-Plattform Retraction Watch zufolge wurden jedoch bisher noch keine seiner Artikel seitens der Fachjournale zurückgezogen.