In den USA, Japan, Korea und China gibt es bereits seit Monaten zwei neue Medikamente gegen die Alzheimer-Krankheit, die häufigste Form von Demenz. Doch in der EU ist bisher keines der Medikamente zugelassen. Die europäische Arzneimittelaufsicht EMA hatte dem ersten der beiden Medikamente im Juli 2024 sogar eine Absage erteilt. Sie hielt das Nutzen-Risiko-Profil für zu ungünstig. Am Donnerstagabend revidierte sie ihre Entscheidung. Nun empfiehlt die EMA die Zulassung des Medikaments Lecanemab (Handelsname Leqembi) – allerdings nur für einen eingeschränkten Personenkreis. Über das Mittel hat die SZ mit dem Alzheimer-Experten Richard Dodel von der Universität Duisburg-Essen gesprochen.