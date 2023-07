Interview von Liesa Regner-Nelke

In Deutschland leiden 1,8 Millionen Menschen an der Alzheimer-Krankheit. Mit jährlich mehr als 400 000 Neuerkrankungen ist es die häufigste Form der Demenz. Durch den stetigen Abbau der Nervenzellen kommt es zu Gedächtnisverlust, Verlust der Orientierung sowie Wesensveränderungen. Nach jahrzehntelangen Fehlschlägen geben neue Wirkstoffe Hoffnung auf eine Therapie. Die Antikörper Lecanemab und Donanemab sollen Ablagerungen des Proteins Beta-Amyloid im Gehirn verhindern und den geistigen Verfall zumindest geringfügig bremsen - führen aber auch zu schweren Nebenwirkungen. Lecanemab hat unter dem Handelsnamen Leqembi in der vergangenen Woche die Marktzulassung für die USA bekommen. Oliver Peters, Leiter der Gedächtnisambulanz an der Charité in Berlin, erklärt im Gespräch mit der SZ, was von den Mitteln zu halten ist.