Wer die vergangenen zwei Jahre abgeschottet in einem Erdloch oder, passender zum Thema, in einem Weinkeller verbracht hat und sich nun wieder dem Talk of the Town aussetzt, muss das Gefühl haben, eine grundstürzende Neuigkeit verpasst zu haben. Alkohol gilt mittlerweile als schlimmstes Gift überhaupt. Dutzende Bücher über die Gefahren des Trinkens sind jüngst erschienen, bekehrte Ex-Trinker schwärmen von den Wonnen der Abstinenz und Karl Lauterbach, die Älteren werden sich erinnern, orakelt als fleischgewordene Warnampel, dass „schon mit dem ersten Glas“ das Krebsrisiko steige.