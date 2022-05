Affenpocken wurden bisher fast ausschließlich in einigen afrikanischen Ländern beobachtet. Doch nun treten auch in Europa Fälle auf und das RKI mahnt Ärzte zur Vorsicht. Was steckt hinter der Entwicklung?

Von Berit Uhlmann

Am 5. Mai bekam ein Mensch in Großbritannien einen ungewöhnlichen Ausschlag. Eine Woche später lieferte ein PCR-Test die seltene Diagnose Affenpocken - eine Erkrankung, die gewöhnlich nur in West- und Zentralafrika vorkommt. Kurz darauf wurde die Krankheit bei acht weiteren Patienten entdeckt, mehrere von ihnen sind homosexuelle Männer. Ungewöhnlich ist die Tatsache, dass die meisten dieser Fälle weder eine Verbindung untereinander noch in ein Gebiet haben, in dem die Viren verbreitet sind. Lediglich der erste bekannte Patient war zuvor in einem Land gewesen, in dem die Affenpocken seit einigen Jahren vermehrt auftreten; er kam aus Nigeria zurück.