Magdeburg (dpa/sa) - Die Zahl der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte in Sachsen-Anhalt ist 2019 weiter leicht gestiegen - immer mehr von ihnen arbeiten allerdings in Teilzeit. Laut der Ärztekammer in Magdeburg praktizierten im Land 9499 Mediziner und damit 63 mehr als im Jahr zuvor. Mehr als 5500 von ihnen waren in stationären Einrichtungen wie Krankenhäusern tätig. In Praxen oder Medizinischen Versorgungszentren arbeiteten rund 3500 Ärzte. Die Zahl ausländischer, berufstätiger Ärzte legte binnen eines Jahres um 62 auf 1339 zu. Damit setzt sich der seit mehr als zehn Jahren anhaltende Wachstumstrend bei den ausländischen Medizinern fort.

Die steigende Zahl der Ärzte reicht aus Sicht der Kammer allerdings nicht, um den Mangel an Medizinern auszugleichen. Das liegt unter anderem daran, dass immer mehr Ärzte in Teilzeit arbeiten. Ihre Zahl hat sich den Angaben zufolge von rund 1200 in 2018 auf nun 1300 erhöht.

Beim Bundesvergleich zur Arztdichte steht Sachsen-Anhalt an drittletzter Stelle. Die zum Jahresende 2018 erhobenen Zahlen zeigen, dass hierzulande ein Arzt auf 236 Einwohner kommt, nur in Brandenburg (249 Einwohner je Arzt) und Niedersachsen (242 Einwohner je Arzt) sind es noch mehr. In Bayern etwa liege das Verhältnis bei 1:202, in Mecklenburg-Vorpommern bei 1:212.

Die Zahlen der Landesärztekammer zeigen zudem, dass es weniger sehr junge und mehr ältere Ärzte gibt. Die Zahl der Mediziner bis 30 Jahre sank landesweit von knapp 700 im Jahr 2018 auf nun 645. Die Zahl der über 60-jährigen Ärzte stieg von 1485 auf nun knapp 1540. Die größte Altersgruppe stellten die 50- bis 59-Jährigen mit konstant etwa 2700 Medizinern. Die Zahl der 30 bis 39 Jahre alten Ärzte stieg laut der Kammer von rund 2500 auf etwa 2630.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat für die Hausärzte ein Durchschnittsalter von gut 54 Jahren errechnet. Ein Drittel oder 475 Ärzte seien 60 Jahre und älter. Bei den Fachärzten liegen die Werte nur knapp darunter.