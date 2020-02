Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind mehr Ärztinnen und Ärzte tätig. Laut der Ärztekammer in Magdeburg arbeiteten 2019 im Land 9499 Mediziner und damit 63 mehr als im Jahr zuvor. Mehr als 5500 von ihnen waren in stationären Einrichtungen wie Krankenhäusern beschäftigt. In Praxen oder Medizinischen Versorgungszentren arbeiteten rund 3500 Ärzte. Die steigende Zahl der Ärzte reicht aus Sicht der Kammer allerdings nicht, um den Mangel an Medizinern auszugleichen. Das liegt unter anderem daran, dass immer mehr Ärzte in Teilzeit arbeiten. Ihre Zahl hat sich den Angaben zufolge von rund 1200 in 2018 auf nun 1300 erhöht.