Von Christina Berndt

Dass Obst und Gemüse irgendwie gesund sind, gehört ja spätestens vom Kindergartenalter an zur Allgemeinbildung. Aber womöglich steckt in dem farbenfrohen Miteinander eines Obstsalats noch viel mehr als das, nämlich ein Rezept gegen geistigen Abbau. Das legt jedenfalls eine neue Studie von der Columbia University in New York nahe. Dieser Arbeit zufolge kann eine Gruppe von Pflanzenstoffen, wie sie vor allem in Kakao und schwarzem und grünem Tee vorhanden sind, aber auch in Beeren, Weintrauben, Äpfeln und verschiedenen Gemüsen für Farbe sorgen, vor geistigem Verfall im Alter schützen.