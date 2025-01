Von Werner Bartens

Vielleicht haben sie mit ihrer Vorarbeit ein bisschen dick aufgetragen. Seit 2019 sind 56 Experten in einer „globalen Kommission“ zusammengekommen und haben Hunderte von Fachartikeln sowie 82 interne Stellungnahmen berücksichtigt. Nach etlichen Meetings, Gutachten und Evaluationen wurden nun, Anfang 2025, neue diagnostische Kriterien zum Thema Übergewicht vorgestellt – nachzulesen in einem 42-seitigen Konsensus-Artikel, der im Fachmagazin Lancet Diabetes & Endocrinology erschienen ist. Um die Bedeutung ihres Vorhabens zu unterstreichen, betonen die beteiligten Ärzte und Wissenschaftler, dass 75 Fachorganisationen weltweit ihren Ansatz unterstützen. Unter dem Stichwort „Beyond BMI“ (was so viel wie „Jenseits des Body-Mass-Index“ bedeutet) soll nicht weniger als ein neues Koordinatensystem zur Einschätzung von Übergewicht etabliert werden.