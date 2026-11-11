Dick ist dick – das sieht man doch wohl auf den ersten Blick. So einfach ist es aus medizinischer Sicht allerdings keineswegs, zumindest dann nicht, wenn lediglich der fast zweihundert Jahre alten Body-Mass-Index (BMI) als Maßstab herangezogen wird, um den Körper zu vermessen. Schließlich können kräftige, athletische Menschen durchaus so viel wiegen, dass sie gemäß BMI zur Gruppe der Übergewichtigen oder gar Fettleibigen gehören würden, obwohl sie nur wenig Fett aufweisen und das höhere Gewicht hauptsächlich durch ihre Muskelmasse bedingt ist. Hagere, schmale Menschen gehen hingegen womöglich laut BMI noch als normalgewichtig durch, obwohl sie ein beachtliches Fettdepot am Bauch mit sich herumschleppen.