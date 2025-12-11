Früher hat man es als „Zappelphilipp-Syndrom“ bezeichnet, benannt nach der Figur aus dem Kinderbuch „Der Struwwelpeter“. Der Junge in der Geschichte kann bei Tisch nicht still sitzen und wippt ständig mit seinem Stuhl, bis er mitsamt der Tischdecke zu Boden stürzt. Heute nennt man es ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Nach wie vor wird die neurobiologische Entwicklungsstörung häufig mit unruhigen, überdrehten Jungen in Verbindung gebracht.
PsychologieImmer mehr ADHS-Diagnosen unter Erwachsenen
Lesezeit: 3 Min.
Zwischen 2015 und 2024 gab es einen Anstieg von 199 Prozent. Woran das liegt und wie Experten Social-Media-Beiträge zu dem Thema einschätzen.
Von Valentina Reese
Medizin:In Wahrheit nicht psychisch krank: Wenn das Immunsystem das Gehirn angreift
Manche Patienten erhalten Diagnosen wie Depression oder Schizophrenie – dabei steckt eine Autoimmunreaktion dahinter. Wie Antikörper das Gehirn attackieren und woran man die Fehldiagnose erkennen kann.
Lesen Sie mehr zum Thema