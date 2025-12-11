Früher hat man es als „Zappelphilipp-Syndrom“ bezeichnet, benannt nach der Figur aus dem Kinderbuch „Der Struwwelpeter“. Der Junge in der Geschichte kann bei Tisch nicht still sitzen und wippt ständig mit seinem Stuhl, bis er mitsamt der Tischdecke zu Boden stürzt. Heute nennt man es ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Nach wie vor wird die neurobiologische Entwicklungsstörung häufig mit unruhigen, überdrehten Jungen in Verbindung gebracht.