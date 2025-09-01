Die häufigste Ursache von Krankenhausaufenthalten in Deutschland ist die nachlassende Pumpleistung des Herzens. Nun zeigt sich, dass Mittel zum Gewichtsverlust die Beschwerden lindern können. Sollten sie leichter zugänglich sein?

Von Werner Bartens

Kaum eine Medikamentengruppe hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit erfahren wie die Abnehmspritzen. Darunter werden Mittel verstanden, die ähnlich wie das Hormon Glukagon wirken (der Fachbegriff lautet Glucagon-like-Peptide1-Agonisten). Ihr Effekt beruht darauf, dass sie das Sättigungsgefühl verstärken und die Magenentleerung verzögern. Zahlreiche Berichte über Patienten, die mit Hilfe der Medikamente beeindruckend viel Gewicht verloren haben, sind erschienen. Fast nie fehlte der Hinweis, dass nur wenige Langzeiterfahrungen mit den Arzneimitteln existieren und der Gewichtsverlauf ungewiss ist sowie die Kurve womöglich wieder stark nach oben zeigt, sobald die Substanzen abgesetzt werden.