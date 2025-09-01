Kaum eine Medikamentengruppe hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit erfahren wie die Abnehmspritzen. Darunter werden Mittel verstanden, die ähnlich wie das Hormon Glukagon wirken (der Fachbegriff lautet Glucagon-like-Peptide1-Agonisten). Ihr Effekt beruht darauf, dass sie das Sättigungsgefühl verstärken und die Magenentleerung verzögern. Zahlreiche Berichte über Patienten, die mit Hilfe der Medikamente beeindruckend viel Gewicht verloren haben, sind erschienen. Fast nie fehlte der Hinweis, dass nur wenige Langzeiterfahrungen mit den Arzneimitteln existieren und der Gewichtsverlauf ungewiss ist sowie die Kurve womöglich wieder stark nach oben zeigt, sobald die Substanzen abgesetzt werden.
MedizinAbnehmspritzen helfen gegen Herzschwäche
Lesezeit: 3 Min.
- Eine Studie mit fast 100.000 Patienten zeigt, dass Abnehmspritzen wie Semaglutid und Tirzepatid die Wahrscheinlichkeit für Krankenhausaufenthalte wegen Herzschwäche um mehr als 40 Prozent senken können.
- Die Forscher der Harvard University und der TU München griffen für ihre Untersuchung auf reale Versorgungsdaten zurück, da größere randomisierte Studien Jahre dauern würden.
- Herzinsuffizienz ist in Deutschland die Hauptursache für Krankenhausaufenthalte, bislang gibt es jedoch kaum wirksame Therapien gegen das Leiden.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Die häufigste Ursache von Krankenhausaufenthalten in Deutschland ist die nachlassende Pumpleistung des Herzens. Nun zeigt sich, dass Mittel zum Gewichtsverlust die Beschwerden lindern können. Sollten sie leichter zugänglich sein?
Von Werner Bartens
