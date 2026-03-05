Abnehmspritzen wie Wegovy oder Mounjaro gelten als Revolution im Kampf gegen Übergewicht. Doch der Effekt hält meist nur so lange, wie gespritzt wird. Nach dem Absetzen der Wirkstoffe wie Semaglutid oder Tirzepatid nehmen Patienten schnell wieder zu. Ein Jahr nach Therapiestopp seien durchschnittlich bereits 60 Prozent des verlorenen Gewichts wieder drauf, legt eine Metaanalyse in der Fachzeitschrift eClinicalMedicine nahe. Und doch könnten 25 Prozent des Gewichtsverlustes längerfristig bewahrt werden, zeigen die Forschenden anhand von Modellrechnungen.

Das Team um Brajan Budini von der University of Cambridge hatte mehrere Untersuchungen zu Medikamenten mit sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonisten mit insgesamt 3236 Teilnehmern einbezogen. In drei der berücksichtigten Studien wurde der Wirkstoff Semaglutid getestet, der in den Präparaten Ozempic und Wegovy enthalten ist. Ozempic ist in Deutschland gegen Typ-2-Diabetes zugelassen, Wegovy gegen manche Formen von Übergewicht. In zwei Studien kam der Wirkstoff Tirzepatid und in einer der ältere Wirkstoff Liraglutid zum Einsatz.

Patienten, die solche Präparate absetzen, legen demnach zunächst schnell und dann immer langsamer wieder an Gewicht zu. Der Endpunkt liege demnach bei etwa 75 Prozent – allerdings nur nach theoretischer Berechnung. Reale Langfristwerte gibt es bisher nicht.

Theoretisch müsste die Behandlung wohl ein Leben lang fortgesetzt werden

Studien hatten gezeigt, dass etwa die Hälfte derjenigen, die eine Therapie mit Abnehmspritzen beginnen, diese vorzeitig beenden. Theoretisch müsste sie wohl lebenslang fortgesetzt werden, um den Erfolg zu bewahren, vermuten Experten. „Die Behandlung wird häufig aufgrund von Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt, finanziellen Schwierigkeiten und eingeschränktem Zugang durch Krankenversicherungen oder Verschreibungsrichtlinien abgebrochen“, schreiben Budini und Kollegen.

In Deutschland kostet die Behandlung mit Abnehmspritzen zur reinen Gewichtsreduktion einige Hundert Euro pro Monat. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen diese Kosten in der Regel nicht.

Das durchschnittliche Ausgangsgewicht lag in den berücksichtigten Studien bei 104 bis 112 Kilogramm. Mit Semaglutid nahmen die Versuchsteilnehmer durchschnittlich etwa elf bis 17 Prozent ab, mit Tirzepatid 15 bis 23 Prozent, allerdings über einen erheblich längeren Zeitraum (mehr als drei Jahre).

Bei variierender Behandlungsdauer, verschiedener Dosierung und unterschiedlicher Höhe des Gewichtsverlustes ergaben sich bei der Gewichtszunahme nach Beendigung der Therapie sehr ähnliche Kurven. Der Mittelwert der immer flacher ansteigenden Kurven liegt nach 52 Wochen bei 60 Prozent des abgenommenen Gewichts. Verlängert man die Bahn, könnte bei 75 Prozent ein Wert erreicht werden, über den hinaus sich das Gewicht womöglich nicht weiter erhöht. Ob dem tatsächlich so ist, ist aber unklar.

Budini und Kollegen verweisen auf aktuelle, noch laufende Studien, in denen nach dem Erreichen des Zielgewichts die Dosis individuell so reduziert wurde, dass die Patienten ihr Gewicht halten können. „Diese Strategie kann die Langzeitverträglichkeit verbessern, jedoch ist es unter Umständen nicht möglich, die Behandlung vollständig abzubrechen“, hieß es.

Eine im Januar veröffentlichte Modellierung geht dagegen davon aus, dass die Gewichtsreduktion nach dem Absetzen komplett wieder zurückgeht. Nach dieser Studie würden die Betroffenen nach 1,5 Jahren wieder bei ihrem Ursprungsgewicht angelangt sein.