Bis zu 50 Prozent aller Anwender brechen die Therapie mit den neuen Wirkstoffen schnell wieder ab. Was steckt dahinter – und welche Folgen hat es?

Von Berit Uhlmann

Das Rennen um den lukrativen Markt der Abnehmmedikamente ist noch lange nicht gelaufen. Hersteller testen weitere Wirkstoffe, neue Kombinationen oder andere Darreichungsformen. Derweil kommen unabhängige Forscher kaum hinterher zu überprüfen, was am Ende wirklich herauskommt. Sprich: Wie bewähren sich im Alltag jene Mittel, die schon da sind? Sind die neuen Wirkstoffe Semaglutid und Tirzepatid auch dann noch so sicher und effektiv, wenn sehr viel mehr und sehr unterschiedliche Menschen sie anwenden? Menschen, die noch dazu nicht mehr eng betreut und motiviert werden, wie dies in den Studien der Hersteller der Fall ist?