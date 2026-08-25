Ab dem 1. September soll in Deutschland die neue Abnehmpille erhältlich sein. „Wir haben ausreichend Ware verfügbar, um die erwartete Nachfrage zu bedienen“, hatte eine Sprecherin des Herstellers Novo Nordisk im Vorfeld angekündigt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
GLP-1-MedikamenteWas kann die neue Abnehmpille?
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Ab dem 1. September sollen die Tabletten von Wegovy erhältlich sein. Worin sie sich von den Spritzen unterscheiden und was von Online-Anbietern zu halten ist. Ein Überblick.
Von Berit Uhlmann
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