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GLP-1-MedikamenteWas kann die neue Abnehmpille?

Lesezeit: 4 Min.

Die Nebenwirkungen der Tabletten entsprechen wohl denen der Injektionen, etwa Magen-Darm-Beschwerden.
Die Nebenwirkungen der Tabletten entsprechen wohl denen der Injektionen, etwa Magen-Darm-Beschwerden. Tom Little/REUTERS

Ab dem 1. September sollen die Tabletten von Wegovy erhältlich sein. Worin sie sich von den Spritzen unterscheiden und was von Online-Anbietern zu halten ist. Ein Überblick.

Von Berit Uhlmann

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Ab dem 1. September soll in Deutschland die neue Abnehmpille erhältlich sein. „Wir haben ausreichend Ware verfügbar, um die erwartete Nachfrage zu bedienen“, hatte eine Sprecherin des Herstellers Novo Nordisk im Vorfeld angekündigt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

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