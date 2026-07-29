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DiätenWarum Abnehmen oft nicht glücklich macht

Lesezeit: 4 Min.

Abnehmen ist der Weg zum Glück? So einfach ist es nicht.
Abnehmen ist der Weg zum Glück? So einfach ist es nicht. Artem Varnitsin/IMAGO/Zoonar

Mithilfe von Spritzen und Tabletten verlieren Menschen im Durchschnitt zehn bis 15 Prozent ihres Gewichts. Aber zufriedener sind sie trotzdem nicht. Weshalb das so ist.

Von Christina Berndt

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Hurra! Es war wirklich ein beachtlicher Erfolg: Durchschnittlich zehn bis 15 Prozent ihres Körpergewichts verloren die Menschen binnen eines Jahres, die sich auf die neuen Abnehmspritzen und andere Schlankheitsmittel einließen, um morgens endlich gnädigere Zahlen von ihren Waagen abzulesen. Zwar nahm nicht jeder Einzelne von den fast 100 000 Personen aus 262 Studien, deren Daten nun neu ausgewertet wurden, derart viel ab; manche wogen nach einem Jahr genauso viel wie vorher. Aber im Durchschnitt erwiesen sich die Abnehmmedikamente, die es mittlerweile sogar als Tabletten gibt, als hochpotent. Bei den meisten Menschen, selbst solchen, die seit Jahren vergeblich gegen ihr Übergewicht kämpften, purzelten damit die Pfunde.

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