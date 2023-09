50 Jahre 112 in der Bundesrepublik

112 wählen, Rettungswagen kommt - so einfach ist das flächendeckend erst seit 50 Jahren im Westen Deutschlands.

Von Christina Berndt

Es war schon später Abend, als bei den Eheleuten Ute und Siegfried Steiger in Winnenden das Telefon klingelte und sie erfuhren, dass sie gesiegt hatten. "Ich sitze jetzt hier noch beim Kanzler und möchte Ihnen mitteilen, dass Ihr Dickschädel sich durchgesetzt hat", kam es aus dem Apparat. "Die Ministerpräsidenten und der Kanzler haben soeben die Einführung der bundeseinheitlichen Notrufnummern beschlossen." Der Anrufer war Bundespostminister Horst Ehmke persönlich. Der SPD-Mann wollte die gute Nachricht unbedingt direkt überbringen, denn er wusste, wie wichtig sie den Steigers war. Jahrelang hatte das Ehepaar dafür gekämpft, dass es eine allgemeingültige Telefonnummer für alle Notlagen geben müsse, für Unfälle, Brände, medizinische Notfälle. An diesem Abend war es endlich soweit. Am 20. September 1973 beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz im Beisein des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt die bundesweite Einführung der 110 und der 112.