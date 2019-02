27. Februar 2019, 18:52 Uhr Wohnungskauf Bloß nicht blauäugig kaufen

Mieter, Vermieter, Eigennutzer: In einem Mehrfamilienhaus kommen viele Interessen zusammen. Wer eine Wohnung kaufen will, sollte daher möglichst viele Informationen einholen.

Wer eine vermietete Eigentumswohnung erwirbt, hofft auf regelmäßige Einnahmen. Was eine stabile Alterssicherung sein kann, birgt aber Risiken.

Von Stephanie Schmidt

Die gute Nachricht zuerst: Ist eine Wohnung vermietet, drückt das in der Regel den Preis. Auch die Konkurrenz ist kleiner, da Käufer leer stehende Objekte bevorzugen. Die vermietete Immobilie - das ist in einer strukturstarken Region oft die einzige Möglichkeit, sich den Wunsch nach Wohneigentum als Kapitalanlage oder Altersvorsorge zu erfüllen. Die schlechte Nachricht: Wer Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) wird und zugleich in die Rolle des Vermieters schlüpft, nimmt besondere Risiken auf sich.

Doch bei guter Vorbereitung kann man vielen ...