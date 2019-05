24. Mai 2019, 18:51 Uhr Verkaufen Planen und pokern

Auch in Boom-Zeiten ist es nicht so einfach, seine Immobilie zu verkaufen. Was man unbedingt beachten sollte.

Von Marianne Körber

Das kleine Häuschen in Oberbayern stand schon einige Zeit zum Verkauf. Und je länger es angeboten wurde, desto weniger Menschen interessierten sich dafür - wenn das keiner haben will, muss doch etwas daran faul sein, dachte mancher wohl. War es aber nicht, schlecht war nur die Verkaufstaktik, was die Eigentümer letztlich mit hohen Preisnachlässen bezahlt haben. In vielen Orten ist die Nachfrage immer noch riesig. Dennoch ist es gar nicht so einfach, seine Immobilie erfolgreich loszuschlagen. Wichtige Fragen und Antworten zum Thema.

Der richtige Zeitpunkt

Nie waren die Immobilienpreise in Deutschlands Ballungsräumen so hoch wie heute. Also jetzt noch rasch verkaufen, bevor der nächste Abschwung kommt? Dieser Gedanke liegt nahe und ist von der Angst getrieben, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Aber den gibt es gar nicht, es sei denn, man will das Geld vom Hausverkauf ausgeben, etwa für eine Weltreise, oder an die Kinder verschenken. Aber wer jetzt verkauft, um das Geld anzulegen, bekommt bekanntlich kaum Zinsen, und wer eine andere, vielleicht kleinere Immobilie erwerben will, muss selbst Höchstpreise bezahlen. Bleiben Verkaufsgründe wie eine Scheidung, der Tod des Partners oder der Umzug ins Pflegeheim, doch in solchen Fällen hat man bei der Wahl des Zeitpunkts meist wenig Spielraum. Das gilt auch für Erbengemeinschaften, die oft schnell Geld sehen wollen.

Makler oder selbst verkaufen?

Wer beim Hausverkauf einen Profi einschalten will, muss erst einmal einen guten finden. In Deutschland gibt es Schätzungen zufolge mehr als 30 000 Makler. Etwa 12 000 davon üben ihre Tätigkeit hauptberuflich aus, berichtet der Immobilienverband Deutschland, 4500 Maklerunternehmen wiederum sind im IVD organisiert. Natürlich kommen stets nur wenige von ihnen infrage; wichtig ist neben der Berufserfahrung auch die Ortskenntnis. Auf dem Land bieten sich Raiffeisenbanken und Sparkassen an sowie einige Alteingesessene. In Boomzeiten treten auch Newcomer in den Markt, die für mehr lokalen Wettbewerb sorgen.

Ein guter Makler bietet umfassenden Service. Er bewertet zum Beispiel die Immobilie mit - eigenem oder hinzugezogenem - Sachverstand, informiert über Dokumentationspflichten, hilft Fragen zur Renovierung klären, führt Interessenten durchs Haus, unterstützt bei Preisverhandlungen und begleitet den Kunden bis zum Vertragsabschluss beim Notar. Dafür verlangt der Makler zwischen 4,76 und 7,14 Prozent vom Verkaufspreis (inklusive Mehrwertsteuer). Nach Angaben des IVD liegt die Gesamtprovision im Durchschnitt bei fünf Prozent plus Umsatzsteuer. In 75 Prozent der Märkte in Deutschland werde die Provision zwischen Verkäufer und Käufer geteilt, was der IVD als fair und transparent bezeichnet: "Das wird den unterschiedlichen Entwicklungen der Immobilienpreise in den Regionen auch gerecht."

Nach den Vorstellungen der SPD soll künftig nur der Auftraggeber zahlen, womit das bei Vermietungen geltende Bestellerprinzip auf den Immobilienkauf übertragen würde. Die Höhe der Maklerprovisionen ist übrigens nicht gesetzlich geregelt, was Spielraum zum Verhandeln lässt.

Eine Alternative zum Makler ist es, die Immobilie selbst zu verkaufen. Das ist aufwendig und nicht unbedingt billiger, aber: Es geht auch ohne Makler, am ehesten in den bekannten Boomregionen. Der IVD verweist auf den Hamburger Wohnungsmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte von 2018, wonach 45 Prozent der Einfamilienhäuser und 46 Prozent der Eigentumswohnungen über einen Immobilienmakler abgewickelt wurden. Nach den Verbandsschätzungen liegt der bundesweite Anteil der Verkäufe, die über Makler laufen, bei 40 Prozent. Oder anders herum: 60 Prozent der Verkäufe finden derzeit ohne Makler statt.

Die Bewertung

Die Verkaufsentscheidung ist gefällt, die Ziele sind klar. Nun gilt es, den Wert der Immobilie zu ermitteln. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Man kann zum Beispiel die in der Region erzielten Verkaufspreise heranziehen und die Objekte mit dem eigenen Haus vergleichen, was in der Stadt besser geht als auf dem Land, wo oft nur wenige Immobilien die Eigentümer wechseln. Man kann bei den Kommunen die Bodenrichtwerte abfragen und einen grob geschätzten Gebäudepreis draufsetzen (zum Beispiel für München unter www.kommunalreferat-muenchen.de/gaa/bodenri/index.htm). Und man kann einen unabhängigen Gutachter beauftragen. Der kostet zwar - je nach Objekt - einige Hundert bis Tausend Euro, gibt dafür aber eine neutrale Schätzung ab. Allerdings gilt immer: Das Haus ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und das ist oft schwer vorherzusehen. Aber man kann einiges dafür tun, um die Attraktivität der Immobilie zu erhöhen.

Vorher renovieren?

Die Frage wird sich immer stellen: Ist es sinnvoll, vor dem Verkauf noch Geld in die Immobilie zu stecken, etwa in die Fassadendämmung, neue Fenster oder in eine moderne Heizung? Viele Experten antworten gern so: Das kommt darauf an. Anette Stein schreibt im Biallo-Ratgeber "Immobilienverkauf: Tipps und Tricks" (https://www.biallo.de) beispielsweise: "Zwar kann ein neues Dach oder eine neue Heizungsanlage den Verkauf durchaus erleichtern. Dies muss jedoch nicht der Fall sein, da Käufer gebrauchter Häuser nicht selten ganz eigene Vorstellungen haben. Der Interessent möchte statt einer Öl- eigentlich lieber eine Holzpellet-Heizungsanlage betreiben. Infolge ist er dann auch nicht bereit, einen höheren Preis für die Modernisierungen zu zahlen."

Unbestritten ist dagegen, dass man die Immobilie ansprechend präsentieren sollte. Dazu gehören kleinere Reparaturen (tropfen die Wasserhähne, quietschen die Türen, ist der Rollladen kaputt?), geschnittene Hecken, geputzte Zimmer und Fenster. Sogenannte Homestager - das ist die Berufsgruppe, die zum Verkauf stehende Immobilien verschönert und aufmöbelt - empfehlen mitunter auch, persönliche Gegenstände wie Familienfotos vor Hausbesichtigungen zu entfernen. Und vorher Kuchen zu backen, damit es im Haus gut riecht. Aber vielleicht reicht ja auch Lüften.

Einen Käufer finden

Makler nutzen alle Wege, um Interessenten anzulocken; sie schalten Zeitungsanzeigen, sind im Internet präsent und verteilen mitunter Flyer in der Umgebung. Das können natürlich auch Privatleute tun. Die Nachbarschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Raimund Wurzel, seit mehr als 40 Jahren als Immobilienmakler, Sachverständiger und Dozent im Immobiliengeschäft tätig, sagt, warum: "Wir haben festgestellt, dass circa 80 Prozent der Käufer einer Privatimmobilie - auch bei kleinen Anlageimmobilien - aus einer Entfernung von etwa 15 Autominuten kommen." Und die kennen oft schon das Objekt und seine Lage, was zu schnellen Entscheidungen führt. Das sieht auch der Verband privater Bauherren (VPB) so. "Beziehen Sie die Nachbarn ein. Bis vor wenigen Jahren war es üblich, Häuser fast schon geheim zu verkaufen. Kaum jemand hat ein Schild ans Grundstück gehängt. Das war in Amerika oder England schon immer üblich. Nun setzt es sich auch in Deutschland durch." Oft würden Anrainer Kaufinteressenten kennen, etwa Kinder, die gern in die Nähe der Eltern zögen oder Nachbarn, die Eigentum erwerben wollten. "Sie alle freuen sich, wenn sie bei einem Kauf Maklergebühren sparen", sagt Katrin Voigtländer-Kirstädter, Diplom-Ingenieurin und Leiterin des VPB-Büros Ebersberg/Bayern.

Papiere, Papiere

Es ist eine ganze Menge an Unterlagen, die dem Käufer zur Verfügung gestellt werden müssen: Grundbuchauszug, Lage- und Bauplan, Gebäudeversicherung und der Energieausweis. Seit 2009 müssen Hausverkäufer spätestens beim Besichtigungstermin einen Energieausweis für ihre Immobilie vorzeigen, andernfalls drohen Bußgelder. Hierbei gibt es zwei Varianten, den Verbrauchs- und den Bedarfsausweis. Der billigere Verbrauchsausweis ist zulässig für Mehrfamilienhäuser mit mindestens fünf Wohneinheiten und Wohnhäuser, die schon die Wärmeschutzverordnung von 1977 einhalten. Für ältere, unsanierte Häuser mit höchstens vier Wohneinheiten ist ein Bedarfsausweis erforderlich. Bei diesem untersucht ein Experte die Immobilie genau, was in der Regel mehrere Hundert Euro kostet. Wer will, kann Kaufinteressenten auch noch alte Handwerkerrechnungen präsentieren und so belegen, dass Haus und Garten gepflegt wurden.

Die Besichtigung

Wer einen Makler engagiert hat, kann, muss aber nicht unbedingt dabei sein. Ansonsten gilt: den Auftritt planen. Dazu die Stiftung Warentest im "Sieben-Punkte-Plan für den Privatverkauf": "Richten Sie die Immobilie so her, als ob Sie den Besuch Ihres Chefs, Ihrer guten Freunde oder liebsten Verwandten erwarten würden." Es empfiehlt sich, die Interessenten einzeln durch das Haus zu führen, Fragen soweit möglich zu beantworten und auf versteckte, also nicht gleich offensichtliche Mängel hinzuweisen, zum Beispiel auf ein Leck im Öltank oder Asbest im Gebäude. Wer das unterlässt, begeht unter Umständen arglistige Täuschung - mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen. Im Extremfall kann der Käufer den Kauf sogar rückgängig machen. Solche Manöver könnten ein gerichtliches Nachspiel haben und den Verkauf erheblich verzögern. Die beim Hauskauf gern benutzte Vertragsklausel "gekauft wie gesehen" schließt also nicht jede Gewährleistung aus. Voraussetzung für eine Haftung ist allerdings, dass dem Verkäufer der Mangel bekannt war. Und das muss der Käufer beweisen, was oft sehr schwierig ist. Biallo-Expertin Stein rät Verkäufern, die Hausbesichtigung möglichst neutral durchzuführen, sich Zeit zu nehmen, aber nicht jede Einzelheit der Immobilie zu erläutern. Wie der Hausherr anno dazumal eigenhändig seine Bar im Keller zimmerte oder den Schrank unter dem Dach, dürfte die Gäste weniger interessieren.

Die Preisverhandlung

Katrin Voigtländer-Kirstädter vom VPB bringt es auf den Punkt: "Realistisch bleiben! Überzogene Preisvorstellungen schaden. Wer den Wert seines Hauses zu hoch ansetzt, bleibt in der Regel zunächst darauf sitzen." Und wenn das Haus länger auf dem Markt ist, spricht sich das in der Region unter potenziellen Käufern bald herum. Viele vermuten dann, dass mit der Immobilie etwas nicht in Ordnung ist. Der Verkäufer muss dann den Preis senken und verliert oft viel Geld. Zwar ist verständlich, dass hier Emotionen mitspielen, aber: "Kein Käufer ist bereit, für 'mein Elternhaus' einen Sentimentalitätsbonus zu bezahlen", so die Expertin.

"In unserem Berufsalltag als Sachverständige und Makler erleben wir immer wieder, dass Eigentümer den Wert ihrer Immobile falsch einschätzen. Einige gehen zu bescheiden ans Werk, andere taxieren den Marktwert zu optimistisch. Fehleinschätzungen von 100 000 Euro, sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung, sind keine Seltenheit", sagt Peter Albersmann, zertifizierter Sachverständiger bei immopartner-duesseldorf.

Beim Thema Preis stößt man immer wieder auf eine ältere Studie der Kreissparkasse Köln und der Flowfact AG. Diese registrierte 2013/14 einen Zusammenhang zwischen Preis und Vermarktungsdauer. Werde die Immobilie 20 Prozent über dem Marktwert angeboten, betrage der Verkaufserlös letztlich nur etwa 85 Prozent des Verkehrswertes, und die durchschnittliche Vermarktungsdauer steige von zwei auf 13 Monate. Ein überzogener Angebotspreis führt demnach zu hohen Unterhaltskosten für die Immobilie und schmälert den Verkaufspreis drastisch.

Aber natürlich wird beim Verkauf gepokert. Verkäufer schlagen gern zehn oder 15 Prozent auf ihren Wunschpreis drauf, um Verhandlungsspielraum zu haben, Käufer bieten erst mal sehr viel weniger, und dann beginnt das Spiel, aus dem beide als Sieger hervorgehen wollen. Ein Beispiel? Der Verkäufer will 300 000 und sagt offiziell 337 850, das klingt gut kalkuliert. Der Käufer bietet 280 000, der Handschlag könnte dann irgendwo bei 305 000 Euro erfolgen. Wobei das Wort Handschlag in die Irre führt - rechtlich bindend ist bei Immobiliengeschäften in Deutschland immer nur der notariell beurkundete Kauf.

Wie hart verhandelt wird, "hängt vom Charakter der Interessenten ab", meint VPB-Expertin Voigtländer-Kirstädter. "Einige können sehr hartnäckig sein und jede Macke im Steinfußboden als wertmindernd diskutieren. Der Streit geht dann oft um ein paar Hundert Euro ". Andere wiederum zahlten jeden Preis, weil sie genau dieses Objekt haben wollten. Und wieder andere zahlten genau das, was im Gutachten stehe, weil ihnen das nachvollziehbar und vernünftig erscheine.

Die Bonität des Käufers

Ein Käufer ist gefunden, aber kann er auch zahlen? Makler prüfen die Bonität des Käufers, betont der IVD. Sie lassen sich beispielsweise die Finanzierungsnachweise von der Bank vorlegen. Zur Bonitätsprüfung verpflichtet sind Makler aber nur dann, wenn das im Maklervertrag vereinbart wurde. Wer selbst verkauft, muss Finanzierungsfragen natürlich auch selbst klären. Das kann über eine Selbstauskunft des Käufers geschehen, etwa bei Wirtschaftsauskunfteien, aktuelle Konto- und Depotauszüge oder durch Original-Geschäftsunterlagen von Selbständigen, außerdem eben durch die Finanzierungsbestätigung einer Bank für das betreffende Objekt.

Wichtig zu wissen: Käufer und Verkäufer haften meist gemeinsam für die Nebenkosten, die beim Immobilienverkauf entstehen. Der Notar wird also in der Regel sein Geld beim Verkäufer eintreiben, sollte der Käufer als Zahler ausfallen.

Der Kaufvertrag

Bekommt der Interessent nicht noch kalte Füße - Makler nennen das den "Hochzeitseffekt", wenn Käufer im letzten Moment abspringen - wird es juristisch. Im Internet, bei Vereinen und Verbänden gibt es für so gut wie jedes Geschäft Musterverträge, auch für den Immobilienkauf. Nötig ist das aber nicht, denn um den Kaufvertrag kümmert sich der Notar. Den sucht meist der Käufer (weil Zahler) aus, und dabei hat er die Wahl (www.notar.de). Käufer und Verkäufer sind nicht an einen ortsansässigen Notar gebunden. Das Notariat bereitet den Vertragsentwurf vor. Der wird den Parteien zwei Wochen vor dem Beurkundungstermin zugesandt, damit jeder die Bedingungen prüfen kann (das nennt sich "Übereilungsschutz beim Immobilienkauf"). Und dann kommt der Tag, an dem der Verkauf besiegelt wird.

Die Kosten

Es kommt einiges zusammen: Gutachten, Energieausweis, eventuell Maklergebühren oder - bei Selbstverkäufern - die Kosten für Anzeigen, Fotos, Fahrten. Das kann einige Tausend Euro kosten. Dazu die Vorfälligkeitsentschädigung, wenn der Kredit noch nicht abbezahlt war, und die Gebühr für die Löschung der Grundschuld. Und das Finanzamt? Eine Spekulationssteuer wird fällig, wenn die Immobilie vermietet wurde: Wer innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb verkauft und in den beiden vor dem Verkauf liegenden Jahren vermietet hat, muss Steuern zahlen. Vorausgesetzt, man hat mit dem Verkauf einen Gewinn erzielt. Wer seine Immobilie dagegen im Jahr des Verkaufs und in den beiden vorangegangenen Jahren selbst bewohnt hat, braucht keine Steuer zu zahlen. Noch wichtig zu wissen: Wer für seine Immobilie Baukindergeld erhält und diese wieder verkauft, muss die Förderbank KfW darüber informieren. Der Zuschuss fällt dann weg, die bis dahin erhaltene Förderung für die Jahre der Selbstnutzung muss aber nicht zurückgezahlt werden.